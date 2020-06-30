Зеленський доручив підготувати концепцію революційної судової реформи - Саакашвілі

У липні на засіданні Національної ради реформ обговорять фундаментальну концепцію революційної судової реформи, про це на брифінгу за результатами засідання Нацради реформ повідомив її очільник Михайло Саакашвілі 30 червня.

"Ніяких півзаходів. Президент [України Володимир Зеленський] чітко сказав. На наступному засіданні ми запровадимо концепцію, яка фундаментально відрізняється від теперішнього стану судової системи", - сказав Саакашвілі.

Він підкреслив, що йдеться не про "перестановки з одного місця на інше". Iдеться про кардинальні зміни.

"Це перше, що хоче провести президент. Він дуже радикально налаштований. Навіть якщо це потрібно буде провести через референдум, президент на це погодиться. Навіть якщо буде спротив [Верховної] Ради, навіть якщо буде спротив корумпованого судового корпусу, цій сваволі судовій треба покласти край", - підкреслив очільник Виконкому реформ.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/198293108184160/

30 червня президент України Володимир Зеленський провів засідання Національної ради реформ. Серед змін, які потрібні Україні, Зеленський згадав судову реформу, реформу охорони здоров'я, доступні кредити для населення, реформу податкової системи, прискорення приватизації.

7 червня президент Зеленський призначив колишнього президента Грузії, ексголову Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.