Зеленский: Европа и мир не имеют права молчать, как в 1939 году во время сговора тоталитарных режимов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что европейское и международное сообщество не имеют права молчать, как это было в 1939 году, когда сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и всем последующим трагическим событиям.

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездеятельность", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в понедельник в Освенциме.

Зеленский убежден, что только сплоченность международного сообщества позволить дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.

Президент Украины заявил, что все государства мира должны сказать "нет" тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любым проявлениям ненависти и нетерпимости