Зеленський хоче змінити свою судову реформу

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді змінити свою судову реформу, яку Конституційний суд визнав невідповідною Основному закону. Зокрема, він пропонує скасувати скорочення числа суддів.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Глава держави визначив закон як невідкладний

Передісторія

Взимку КСУ визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними, а саме щодо:

ліквідації Верховного суду України;

зміни кількісного складу ВС та розміру винагороди судді цього суду;

статусу й організації діяльності органів суддівського врядування - Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

діяльності комісії з питань доброчесності та етики;

процедури здійснення дисциплінарними палатами ВРП дисциплінарного провадження щодо судді.

У резолютивних частинах своїх рішень КСУ рекомендував парламенту невідкладно привести положення законодавства у відповідність із цими рішеннями.

Проблема двох Верховних судів

Відповідно до правової позиції КС, немає відмінностей між юридичним статусом судді Верховного суду України та судді Верховного суду. Проект пропонує, щоб суддів Верховного суду України зараховували до штату Верховного суду у касаційний суд тієї юрисдикції, яка відповідає юрисдикції судової палати Верховного суду України, в якій суддя здійснював правосуддя. При цьому вони підлягають кваліфікаційному оцінюванню упродовж одного року з дня зарахування.

А особливості порядку та методології кваліфікаційного оцінювання таких суддів затверджує Вища рада правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Порядок формування ВККСУ

Новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (16 членів) буде призначати Вища рада правосуддя за результатами відкритого конкурсу, в якому зможуть взяти участь правники з відповідним стажем професійної діяльності.

Добір буде здійснювати конкурсна комісія у складі представників суддівського корпусу та міжнародних експертів. Пропонується, щоб до неї входили три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, та три особи з числа міжнародних експертів, визначені ВРП. Остання визначатиме їх на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які надають Україні міжнародну технічну допомогу чи провадять свою діяльність у сфері юстиції/судової влади/запобігання і протидії корупції.

Проект скасовує створення та діяльність Комісії з питань доброчесності та етики. У правовій позиції КС вказано, що "орган, установу, утворені при конституційному органі, закон не може наділяти контрольною функцією щодо цього конституційного органу". Скорочення числа суддів Верховного суду з 200 до 100 скасовується

Законопроект скасовує обмеження максимальної кількості суддів Верховного суду. Натомість пропонується встановити загальне правило для визначення кількості суддів у суді. Ця функція покладається на Вищу раду правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України.

Проект, відповідно, вилучає з діючого закону No 193-ІХ положення про проведення відбору суддів до касаційних судів у складі Верховного суду, пов'язаного зі скороченням кількості суддів ВС.

Крім того, змінюються і процедури дисциплінарного провадження щодо судді.

За матеріалами РБК-Україна.