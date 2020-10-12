Зеленський і Дуда зробили спільну заяву

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда сьогодні в Києві підписали спільну заяву, яка визначає пріоритети стратегічного партнерства двох країн.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ в понеділок, 12 жовтня.

У заяві Зеленського і Дуди йдеться про різні аспекти двосторонніх відносин і наголошено на необхідності подальшої співпраці в торговельній, інфраструктурної та транспортній сферах.

"Наголошуємо на необхідності співпраці з метою посилення ролі нашого регіону як важливого транспортно-транзитного, інфраструктурного та інноваційно-інвестиційного центру для Європейського континенту", - заявили президенти двох країн.

Президенти також наголосили на необхідності подальшої співпраці в енергетичній сфері. Водночас в документі були порушені й питання Криму.

"Наголошуємо на повазі України та Республіки Польща до міжнародного права та основних принципів міжнародних відносин, одночасно закликаючи до припинення незаконної окупації Автономної Республіки Крим та агресії, що триває на Донбасі. Республіка Польща висловлює зацікавленість щодо взаємодії з Україною у межах міжнародної платформи з деокупації Автономної Республіки Крим", - йдеться в документі.

Крім того, в заяві президенти засудили акти наруги над українськими пам'ятками культури та місцями пам'яті в Польщі й польськими пам'ятками культури та місцями пам'яті в Україні, а також закликали відповідні органи влади здійснювати належну опіку над ними.

"Засуджуємо злочини проти людяності, зокрема вчинені на ґрунті ненависті, і вважаємо, що вони не можуть бути жодним чином виправдані. Визнаємо важливість гідного вшанування пам'яті невинних жертв конфліктів і політичних репресій ХХ століття. Наголошуємо на необхідності забезпечення можливості пошуку та ексгумації цих жертв в Україні та Польщі, щоб віддати належне їхній пам'яті та їхнім ще живим родичам і нащадкам у дусі пошанування історичної правди", - йдеться в заяві.

Також сторони домовилися, що уряди обох країн підпишуть угоду щодо функціонування шкіл нацменшин.

На завершення Україна висловила подяку Республіці Польща за практичну підтримку євроатлантичних прагнень, перш за все в процесі реформування національного сектору безпеки й оборони відповідно до стандартів НАТО.

Своєю чергою Польща підтвердила свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, Дуда прибув до України з офіційним візитом 11 жовтня.

Сьогодні під час пресконференції з президентом Польщі Зеленський заявив, що Україна відкриє консульство у Вроцлаві. За матеріалами Слово і Діло.