Зеленский и Помпео встретятся в пятницу в Киеве

Встреча президента Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майклом Помпео состоится в пятницу, 31 января, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.

Согласно сообщению, встреча Зеленского и Помпео с представителями СМИ начнется в Офисе президента Украины в 12:00.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", Помпео также встретится 31 января с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Кроме того, в программе визита Помпео предусмотрена его встреча с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Также Помпео возложит цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" на Михайловской площади. По материалам Интерфакс-Україна