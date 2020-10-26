Зеленский и Слуга народа не прошли тест местными выборами - Associated Press

В воскресенье украинцы голосовали на местных выборах, которые считаются испытанием для президента Владимира Зеленского, ставшего главой государства на обещаниях принести мир, искоренить эндемию коррупции и укрепить ухудшающуюся экономику.

Агентство Associated Press напоминает, что Зеленский стал президентом в апреле 2019 года в результате уверенной победы за обещания прекратить борьбу между украинской армией и поддерживаемыми Россией боевиками на востоке страны. Несмотря на отсутствие предыдущего политического опыта, он быстро закрепил свою власть, назначив досрочные парламентские выборы, которые привели к тому, что его партия получила большинство.

Но популярность 42-летнего Зеленского неуклонно снижалась, поскольку уровень жизни продолжал падать, коррупция оставалась широко распространенной, а международные усилия по урегулированию войны в Донбассе не привели к ощутимому прогрессу.

В то время как рейтинг одобрения президента падает, другие политические группы перегруппировались и работали над тем, чтобы бросить вызов его партии "Слуга народа".

"Время работает против власти, потому что чуда, обещанного Зеленским, так и не произошло, и украинцы почувствовали, что не могут жить как в сериале и вынуждены еще больше затягивать пояса", - сказала агентству Associated Press 58-летняя продавщица Татьяна Фурс.

Ожидается, что партии экс-президента Петра Порошенко и экс-премьер-министра Юлии Тимошенко получат большинство мест мэра в местных радах в западной части страны. Пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" позиционируется так, чтобы показать сильные результаты в основном на русскоязычном востоке и юге Украины.

Выборы не проходили в тех районах восточной Украины, которые контролируются поддерживаемыми Россией боевиками группировок "ДНР" и "ЛНР".

В качестве шага, который Зеленский широко расценивает как попытку подкрепить свою провисшую популярность, он объединил местные выборы с "опросом", где избирателям предложили высказать свое мнение по таким вопросам, как легализация каннабиса для использования в медицинских целях, введение пожизненного заключения за коррупционные преступления и создание свободной экономической зоны в Донбассе.

"Зеленский хорошо знает о резком падении рейтингов одобрения и пытается исправить ситуацию, пытаясь привлечь к участию в выборах молодых и либеральных избирателей с вопросом о конопле", - сказал агентству Associated Press киевский политолог Вадим Карасев.

Зеленский говорит, что результаты опроса помогут сформировать повестку дня правительства, но многие избиратели отбросили ее как неактуальную.

"Большинству украинцев конопля может понадобиться, чтобы забыть о главной проблеме - широкой бедности", - сказал агентству Associated Press 48-летний киевский инженер Игорь Дрихайло, который в прошлом году проголосовал за Зеленского, но выразил разочарование его работой на посту президента. "Слова правительства отличаются от поступков, и оно не смогло остановить большинство украинцев от сползания в бедность".

Наблюдатели прогнозировали, что после муниципальных выборов политическое давление на Зеленского будет продолжаться, а политические соперники, скорее всего, будут настаивать на досрочных парламентских выборах.

"Местные выборы подготовят почву для нападения на Зеленского со всех сторон", - заявил агентству Associated Press директор аналитического центра Владимир Фесенко. "Правые и левые силы будут раскачивать лодку и пытаться спровоцировать новый политический кризис, стремясь, по крайней мере, бросить вызов парламентскому большинству".

Зеленский также сталкивается с растущим давлением со стороны разового союзника. Миллиардер Игорь Коломойский надеялся, что отменят национализацию его "Приватбанка", но Зеленский отказался отменить это решение.

"В отместку Коломойский начал методично разрушать большинство Зеленского в парламенте, выставив несколько новых партий", - сказал Карасев, отметив, что децентрализация, которая дала широкие полномочия мэрам и местным радам, сделает результаты воскресных местных выборов особенно значимыми.

"Результаты местных выборов могут стать холодным душем для Зеленского, которому придется противостоять как партиям, контролируемым олигархами, так и усиливающимся региональным элитам", - сказал он.

По материалам: ZN.UA