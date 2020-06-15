Зеленський і Трюдо обговорили спрощення візового режиму з Канадою

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили спрощення візового режиму між країнами.

Розмова відбулася в телефонному режимі. Про це повідомляє прес-служба президента України в понеділок, 15 червня.

Президент висловив надію на досягнення прогресу в процесі поступової лібералізації Канадою візового режиму для громадян України. Він запропонував прискорити відповідну двосторонню роботу на рівні урядів.

"Ми вже зараз повинні окреслити тимчасові рамки початку двостороннього візового діалогу. Можемо почати спрощення візового режиму з окремих категорій громадян, наприклад молоді, студентів, як говорили в Торонто в минулому році. Очікуємо прибуття в Україну групи канадських експертів для моніторингу стану відповідності України візовим критеріям Канади", - запропонував президент.

Прем'єр-міністр сказав, що не дивлячись на складну ситуацію, наразі є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації.

Також Зеленський і Трюдо обговорили заходи обох країн щодо боротьби з Covid- 19 та можливості співпраці для подолання пандемії.

"Ми вдячні за гуманітарну допомогу Канади для протидії захворюванню в Україні по лінії Гуманітарного фонду ООН розміром 500 тисяч канадських доларів", - зазначив Володимир Зеленський.

За матеріалами Gazeta.ua