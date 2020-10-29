Зеленський ініціює законопроєкт про доброчесне судочинство у КСУ

Президент України Володимир Зеленський під час закритого засідання РНБО доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

"Я не впевнений, що судді Конституційного Суду самі вирішили зробити те, що вони вчора скоїли. Треба робити швидкі, але адекватні кроки. На законодавчому рівні - я впевнений, що це справедливо, - невідкладно зареєструвати законопроєкт у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - сказав Зеленський.

28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Сьогодні президент Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки та оборони. Відкриваючи його, глава держави запевнив, що система електронного декларування в Україні продовжить працювати. Він заявив, що найближчим часом до Верховної ради внесуть відповідні законопроєкти.

Секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов надіслав завуальоване попередження Конституційному Суду. Він зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці".