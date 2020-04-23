Зеленський має право не декларувати витрати на візит в Оман, - голова НАЗК

Президент України Володимир Зеленський має право не декларувати витрати на візит в Оман. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю "РБК- Україна".

За його словами, агентство в ході перевірки шукало відповіді тільки на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотній переліт.

"Тільки ці два питання. Щодо зворотного перельоту Офіс президента нам надав інформацію, що літак був наданий Оманом для держави Україна. Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі", - зазначив Новіков.

Новіков повідомив, що оплату послуг проживання в готелі зробила дружина, а це не вважається подарунком.

"Згідно закону "Про запобігання корупції", оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. Це не є також фактом, який необхідно декларувати як суттєві зміни майнового стану. Тобто, якби сам президент заплатив за проживання в готелі, він мав би це задекларувати", - пояснив голова НАЗК.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Зеленський 2 січня після новорічного відпочинку в президентській резиденції "Синьогора" в Карпатах повернувся до Києва, після чого без розголосу вирушив з сім'єю до Оману, де оселився в п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки неподалік столиці країни Маската.

У той же день Офіс президента України повідомив, що Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом із родиною рейсовим літаком власним коштом.

Згодом з'явилася інформація, що Зеленський в Омані зустрівся з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді та обговорив із ним активізацію інвестиційної співпраці. За матеріалами zik.ua