Зеленський має розпустити Раду у разі системного непорозуміння із "слугами народу" - Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія впевнений, що Президент України Володимир Зеленський має перезавантажити Верховну Раду, якщо буде системне непорозуміння з власною фракцією. Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24, передає кореспондент УНН.

"Я впевнений, що він має перезавантажити Верховну Раду, якщо буде системне непорозуміння Президента та його ж власної фракції. Мені здається - це буде цілком зрозуміла поведінка в цьому процесі, і цілком зрозуміла стратегія", - сказав Арахамія.

На запитання, чи готовий він йти на перевибори, Арахамія: "Я завжди готовий".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський готовий розпустити парламент у випадку, якщо не побачить підтримки від партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не розпустить парламент, поки він буде голосувати за важливі законопроєкти та не буде лобіювати інтереси олігархів.За матеріалами УНН.