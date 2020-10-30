Зеленський має за мету взяти під контроль Конституційний суд - Ар'єв

Для просування ідей особливого статусу Донбасу Зеленський має контролювати Конституційний суд.

Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.

"Зараз треба взятий під контроль Конституційний суд. Тому що три із законопроєктів, які запропонував президент, лише схвалені Конституційним судом. Три із десяти. Отже, Зеленський, який був дуже задоволений рішенням Конституційного суду про те, щоб провести дострокові вибори, дуже незадоволений рішенням Конституційного суду щодо висновків щодо його законопроєкт з внесення змін до Конституції", - резюмував Арє'в.

Він наголосив, що зараз в оточенні Зеленського ті самі люди, які зривали спецоперацію із затримання "вагнерівців".

"А так зараз уже в оточенні Зеленського, зокрема ті самі люди, підозрюю, які зривали операцію з вилучення "вагнерівців" в Україну, радять, що через Конституцію. Тоді буде легше у слухняному Конституційному суді внести і провести відповідне рішення КС щодо Донбасу і особливого статусу в Конституції. Чому ні? Слухняний Конституційний суд повністю", - наголосив нардеп. За матеріалами Прямий канал.