Зеленський має з'ясувати звідки у Деркача плівки, а не переслідувати Порошенка - Стівен Пайфер

Третій посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен в першу чергу з'ясувати, звідки у народного депутата Андрія Деркача записи розмов Петра Порошенка та Джо Байдена, а не переслідувати свого попередника.

"Я не вважаю, що це хороша ідея - ініціювати розслідування проти Порошенка. Немає нічого хорошого, коли новообраний президент переслідує своїх попередників. Хіба що, на це має бути дуже важлива причина, але тут ми її не бачимо", - заявив Пайфер в інтерв'ю телеканалу "Прямий". "Водночас, є питання, яке справді потребує законного розслідування - а саме звідки пан Деркач отримав ці плівки. Я на 99% впевнений, що вони потрапили в Україну не з американської сторони. У США не заведено записувати телефонні розмови на президентському рівні. До такого рішення прийшли після президентства Ніксона, який записував абсолютно все, що спричинило чимало скандалів. Відтоді ми таких записів не робимо".

Дипломат припустив, що записи надав Деркачу хтось з української сторони або третьої сторони, яка прослуховувала розмову.

"Можливо, вони записані росіянами. Врешті-решт пан Деркач має проросійські симпатії, навіть закінчив вищу школу КДБ в Росії. Не потрібно відкидати російський інтерес в цьому питанні, тому що саме Москві потрібно загострювати відносини між Україною і США. Це питання дійсно варто розслідувати", - підкреслив експосол.

Раніше колишні посли Сполучених Штатів Америки в Україні застерегли керівництво обох країн про ризик підриву партнерських відносин у світлі публікації і медійної розкрутки так званих "плівок Деркача"- прослуховування телефонної розмови п'ятого президента України Петра Порошенка з тодішнім віцепрезидентом США Джозефом Байденом. Дипломати констатували, що наміри режисерів скандалу є токсичними, а їх дії, спрямовані на розкол між США та Україною.

Колишній "регіонал" та чинний позафракційний народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами народного депутата, аудіофайли він отримав від журналістів- розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко. На записі співрозмовники обговорюють виділення Сполученими Штатами Україні 1 млрд доларів допомоги, а також звільнення генпрокурора Віктора Шокіна.

Порошенко звинуватив Офіс президента і олігарха Ігоря Коломойського у провокації, до якої причетні російські спецслужби. Він також вказав на ризик втрати двопартійної підтримки України у разі спроби втручання у вибори президента США. У штабі Джо Байдена назвали "плівки Деркача" відредагованою маячнею.

Тим не менш, Офіс генпрокурора зареєстрував у відношенні Порошенка кримінальне провадження за статтями "держзрада" і "зловживання владою".

За даними "Європейської правди", Державний департамент США нагадав МЗС України про неприпустимість втручання в американські вибори.

За матеріалами Інтерфакс-Україна, Дзеркало тижня. Україна