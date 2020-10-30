Зеленський мав розмову з Тупицьким після ухвалення КСУ одіозних рішень - Мендель
2020-10-30 13:59
Президент Володимир Зеленський мав розмову з головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким після ухвалення судом рішень, що загрожують національній безпеці.
Про це повідомила Укрінформу прессекретар Президента Юлія Мендель.
"Президент уже мав розмови з головою Конституційного Суду після прийняття одіозних рішень КС, що несуть загрози національній безпеці", - розповіла вона.
За словами Мендель, усі важливі питання були обговорені, й рішення, ініційовані Президентом та підтримані РНБО та Кабінетом Міністрів, приймалися з урахуванням переговорів з суддею Тупицьким. За матеріалами Укрінформ.