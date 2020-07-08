Зеленський: "Ми вирішили надати 300 тис. гривень кожній родині, яка втратила будинок."

Громадянам, які втратили свої будинки внаслідок масштабних лісових пожеж у Луганській області, буде виділено по 300 тис. гривень компенсації.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час візиту на Луганщину.

"Ми вирішили надати 300 тис. гривень кожній родині, яка втратила будинок. Щоб можна було просто купити нове житло. І ми виділимо кожній людині окремо ще по 20 тис. гривень для підтримки через цю ситуацію. Окрема сума - на загиблих", - сказав він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на цей момент непокоять три осередки, але до кінця дня їх планують локалізувати.

За його словами, Зеленський ухвалив рішення використовувати для цього авіацію.

"Авіація вже в повітрі. Особливість прийняття рішення - це близькість лінії розмежування і відсутність розуміння з боку окупаційної влади", - пояснив він.

Оновлення. За словами глави МВС Арсена Авакова, зараз є три осередки пожежі, які викликають занепокоєння.

"Зараз ми ставимо задачу до кінця доби повністю локалізувати всі осередки, щоб навіть якщо вітер знов посилиться, ми не мали жодних ризиків", - заявив він на засіданні оперативного штабу на Луганщині.

Очільник МВС додав, що, за рішенням президента, для ліквідації пожежі була залучена авіація.

Своєю чергою, голова ДСНС України Микола Чечоткін повідомив, що наразі загрози населеним пунктам немає, повідомляє пресцентр ДСНС.

"На ліквідації пожежі тільки від ДСНС працюють 113 одиниць техніки і понад 500 рятувальників. Також працюють підрозділи поліції, Національної гвардії та інженерна техніка ЗСУ, яка здійснює прорізку мінералізованих смуг. Наразі загроза населеним пунктам відсутня, працює пожежна авіація", - зазначив Микола Чечоткін.

Нагадаємо, 6 липня вогонь охопив близько 85 га Боровського і Охтирського лісництв у Новоайдарському районі Луганської області.

7 липня пожежу було локалізовано, однак через поривчастий вітер виникло ще кілька осередків, які поширилися на житловий сектор селищ Вовче і Смолянинове. Жителі цих населених пунктів були евакуйовані.

Вогонь знищив близько 80 дачних будинків і 23 житлові, пошкодив іще 36 житлових будинків. За матеріалами LB.ua