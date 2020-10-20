Зеленський : Мир на Донбасі та деокупація Криму - мої ключові пріоритети

Президент Володимир Зеленський наголошує, що попри виклики, з якими нині зіткнулася Україна через епідемію COVID-19, досягнення миру на Донбасі та деокупація Автономної Республіки Крим були й будуть для нього пріоритетами.

"Пункт, який не був першим, але є найголовнішим для мене і, я переконаний, для вас і для всіх українців. Це завершення війни на Донбасі, настання миру, повернення наших людей, повернення наших територій", - заявив Глава держави під час проголошення послання до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Володимир Зеленський нагадав, що для цього було розблоковано Нормандський процес, який фактично призупинився з 2016 року, вдалося звільнити з окупованих територій та з Росії 136 громадян, серед яких українські моряки, Олег Сенцов, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Станіслав Асєєв та багато інших.

"Ми боремося за кожного українця - і військового, і цивільного. Для мене людина - найвища цінність. І кожен громадянин має знати: я - українець, і моя держава мене не залишить. Процес звільнення наших громадян триває, ми пам'ятаємо про всіх, хто досі перебуває в полоні, і робимо все для їхнього повернення", - наголосив Президент.

Важливим Глава держави назвав проголошене 27 липня припинення вогню. "Сьогодні режим тиші триває 86-й день поспіль - найдовше за роки війни", - констатував він.

Володимир Зеленський погодився з тим, що цей режим не є ідеальним - фіксуються його порушення, спроби зриву. Але головне - кількість пострілів суттєво зменшилась, і за весь цей час Україна мала одну бойову втрату.

"Це боляче. Але те, що з'явилися дні, тижні та навіть уже місяці, коли ми не ховаємо своїх героїв, коли не плачуть матері та діти, - дає нам надію. Коли місцеві жителі кажуть, що не слухають новини про "тишу", бо чують реальну тишу, - це дає надію", - наголосив Президент.

Він зазначив, що Європейський Союз, США, Канада, Велика Британія, Туреччина та інші наші партнери продовжують незмінну підтримку України, а вітчизняні дипломати безперервно працюють для підготовки наступного Нормандського саміту в Берліні для продовження руху до настання миру в Україні.

Водночас влада країни пам'ятає: і в Криму, і на окупованому Донбасі живуть наші громадяни, і ми маємо дбати про них, боротися за них. Тому було відновлено міст і дорогу в Станиці Луганській, вирішено питання щодо питної води на Донбасі, будуються нові та зручні сучасні КПВВ, зокрема й на межі з Кримом.

"Надважливо, яку Україну бачать наші громадяни, перетинаючи тимчасовий кордон. Ми робимо все, щоб вони бачили її освітленою, асфальтованою та комфортною", - сказав Глава держави.

Триває боротьба й за молодь на цих територіях, за їхній розум. Саме тому з цього року діти з Криму та ОРДЛО можуть вступати в усі заклади вищої освіти України та навчатися там безкоштовно.

Для того, щоб люди, які проживають на окупованих територіях, знали правду про Україну від України, а не від пропагандистських каналів окупанта, Україна запустила канал "Дом", що мовить на Крим і Донбас.

"Зрозуміло, ми не можемо мати об'єктивні цифри переглядів там, але шквал постійної критики цього каналу з боку російських ЗМІ говорить, що справа рухається у правильному напрямку", - зауважив Володимир Зеленський.

Президент також поінформував, що завжди запрошує всіх світових лідерів відвідати не тільки Київ, а й разом з ним - Донецьку та Луганську області. Спільно з Володимиром Зеленським це вже зробили Дональд Туск, Президент Швейцарії, спецпредставник голови ОБСЄ Мартін Сайдік, посли Німеччини та Франції в Україні.

"Вони бачать реальну картину там і передають її іншим нашим партнерам. Я дуже радий, що завтра і 120 депутатів партії "Слуга Народу" поїдуть на Донбас. Не в Туреччину, не на Мальдіви, як колись. Депутати поїдуть на передову. І почують про ситуацію там не із соціальних мереж, а від наших військових і місцевих мешканців", - зауважив Глава держави.

Президент із сумом констатував: на жаль, питання Криму ніколи не було на порядку денному Нормандського формату. Але воно було, є й завжди буде на порядку денному чинної влади, наголосив він і заявив: допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим.

Для цього українська влада шукає нові дієві інструменти, зокрема створює формат "Кримська платформа" - майданчик для координації міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова.

"Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь", - повідомив Глава держави.

Однак, зауважив він, уже зараз держава та представники влади мають ухвалювати рішення, які наблизять деокупацію.

"Всі українці мають однаково розуміти, що буде після звільнення та повернення наших тимчасово окупованих територій. Досягнувши миру, ми розпочнемо безпечну реінтеграцію, користуючись успішним міжнародним досвідом. Це пакет законів про перехідний період, насамперед - про відповідальність", - заявив Президент, зазначивши, що йдеться, зокрема, й про особливі економічні умови для Донбасу.

"Нам потрібна Стратегія розвитку економіки Донецької та Луганської областей, що включатиме податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами. Робота над нею вже почалася", - додав він.

Володимир Зеленський також зауважив, що в контексті повернення окупованих територій і громадян, котрі там проживають, існує чимало маніпуляцій, зокрема щодо так званої амністії.

"Страшне слово "амністія" - не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта. Їм потрібен чіткий сигнал - не варто боятися, гідне майбутнє - тільки з Україною", - резюмував він.

Окремо Президент наголосив: настання миру в Україні не означає, що влада і держава перестануть дбати про армію.

"Навпаки, лише сучасне та боєздатне військо буде гарантом подальшого миру та запорукою безпеки України", - заявив Володимир Зеленський.

Поряд із фейковими повідомленнями про повістки у військкомат, "страшилки" про розвал армії, є беззаперечні факти - у 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України, наголосив Глава держави.

"У часи корона кризи він не зменшився ні на гривню. І не розганяйте, будь ласка, "зраду", що у 21-му році ми скоротимо кошти на військо. Не тому, що це неможливо, а тому, що бюджет ще не прийнято. А тому я не дозволю цього зробити. Як мінімум, ці кошти залишаться на рівні цього року, тобто понад 117 мільярдів гривень. Тобто на 15 мільярдів більше, ніж в епоху білбордів про армію", - сказав Президент. За матеріалами http://dn.gov.ua/