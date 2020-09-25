Зеленський назвав особливість виборів 25 жовтня для регіонів

Президент Володимир Зеленський вважає майбутні місцеві вибори 25 жовтня чи не найбільш визначальними для кожного регіону за всю історію у зв'язку з децентралізацією.

Про це він заявив під час виступу на презентації Стратегії розвитку Закарпатської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже хочу, щоб усі громадяни України зрозуміли: місцеві вибори 25 жовтня чи не вперше в історії України будуть настільки визначальними для майбутнього кожного регіону", - підкреслив Президент.

Він нагадав, що на майбутніх місцевих виборах українці обиратимуть владу, яка завдяки децентралізації отримає набагато більше коштів та повноважень.

"Тому, будь ласка, не пошкодуйте свого часу 25 жовтня, щоб потім не шкодувати наступні п'ять років", - закликав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою на Закарпатті.