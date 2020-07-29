Зеленський назвав претендентів на посаду голови ТКГ: Кравчук і Рєзніков

Президент Володимир Зеленський заявив, що серед претендентів на посаду глави української делегації в ТКГ - перший президент України Леонід Кравчук і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це глава держави заявив на брифінгу.

За його словами, головою ТКГ повинна бути людина, яку поважають.

Рішення про призначення буде прийнято найближчими днями.

"Треба знайти баланс. Людина, з якою розмовляє Росія, яку поважають в Україні, яка не зрадить Україну в складні моменти, людина з досвідом. Цей вибір - це не просто чергова посада, це один з найскладніших кадрових виборів", - заявив президент.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз розглядається декілька кандидатур замість другого президента України Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України. За матеріалами bykvu.com