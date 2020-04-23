Зеленський назвав умови виходу з карантину
2020-04-23 17:45
Президент Володимир Зеленський назвав дві ключові умови з яких почнеться вихід України з карантину
Про це він повідомив у відео зверненні до українців, передає Depo.ua.
Перша умова: протягом 10 днів відсоток виявлених хворих не змінюватиметься або залишатиметься у межах 5%.
Друга умова: лікарні заповненні хворими на коронавірус менше ніж наполовину.
"Ми всі з нетерпінням чекаємо того моменту, коли зможемо повернутися до звичайного ритму життя. Зможемо вільно ходити на роботу, в парки, кінотеатри та ресторани, але поспіх у питанні життя та здоров'я нації може бути фатальним", - наголосив президент.