Зеленський назвав умови виходу з карантину

Президент Володимир Зеленський назвав дві ключові умови з яких почнеться вихід України з карантину

Про це він повідомив у відео зверненні до українців, передає Depo.ua.

Перша умова: протягом 10 днів відсоток виявлених хворих не змінюватиметься або залишатиметься у межах 5%.

Друга умова: лікарні заповненні хворими на коронавірус менше ніж наполовину.

"Ми всі з нетерпінням чекаємо того моменту, коли зможемо повернутися до звичайного ритму життя. Зможемо вільно ходити на роботу, в парки, кінотеатри та ресторани, але поспіх у питанні життя та здоров'я нації може бути фатальним", - наголосив президент.