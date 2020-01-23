Зеленский не примет участие в работе Форума памяти жертв Холокоста

Владимир Зеленский, после прилета в Израиль, заявил, что не сможет принять участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Глава государства заявил, что это произошло по причине огромного интереса к форуму и малому количеству мест.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из- за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию.

Решил передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Примем участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль.

Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить.", - написал глава государства в соцсети. По материалам Страна.ua