Зеленський не пропонував главі МВС Авакову піти у відставку

Президент Володимир Зеленський не пропонував главі МВС Арсену Авакову піти у відставку через резонансі події в Кагарлику і Броварах. Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді.

Відповідаючи на питання, чи пропонував Зеленський піти у відставку, президент сказав: "Ні, я не пропонував. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, ми це проговоримо" (розмова записувалася 3 червня).

Зеленський вважає, що в культурі інших країн, якщо є такі випадки, то за них повинен нести відповідальність сам міністр.

Говорячи про те, за яких умов Аваков може піти у відставку, Зеленський сказав: "Ми з ним домовилися... Є гучна справа, він зайшов у цю справу. І багато там зроблено правильно, неправильно - побачимо згодом. І це правда. Я дійсно хотів би побачити результат від справ Гандзюк і Шеремета. Шеремет - його особиста відповідальність. І я йому говорив, що хочу побачити, як це закінчиться".