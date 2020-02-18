Зеленский о ситуации на Донбассе: Провокации бывают, курс не меняем

Киев продолжит делать все, чтобы остановить войну на Донбассе, несмотря на провокации со стороны боевиков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

- У нас мощная армия, провокации бывают. Армия сильно ответила. Ситуация контролируется. Мы уверены, что провокация не изменит курс на то, что мы идем к прекращению войны, - сказал лидер государства.

Зеленский также выразил соболезнования родным и близким погибшего 18 февраля на Донбассе бойца и пожелал выздоровления раненым.

Как сообщалось, около населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики пошли в наступление. В результате боя ВСУ понесли потери.

По материалам ICTV Факти