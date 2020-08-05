Зеленський обговорив з Лукашенком видачу бойовиків "Вагнера"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з білоруським президентом Александром Лукашенком. Розмова стосувалася зокрема, затриманих у Білорусі бойовиків.

Про це йдеться у Twitter Зеленського у середу, 5 серпня.

"Провів телефонну розмову з президентом Лукашенком. Сподіваюся, що підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня під Мінськом працівники правоохоронних органів Білорусі затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової компанії. Вони виявилися найманцями російської ПВК Вагнера. Стверджується, що правоохоронці отримали інформацію про прибуття на територію Білорусі понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації у період виборчої кампанії.

29 липня заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос заявив, що Київ може вимагати видачі уродженців України, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками. 30 липня Білорусь звернулася до української сторони з проханням перевірити причетність затриманих бойовиків до злочинів в Україні. За матеріалами Тиждень.ua