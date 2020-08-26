Зеленський обговорив з Помпео ситуацію на Донбасі та в Білорус

Президент України Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем США Майком Помпео ситуацію на Донбасі та в Білорусі.

Про це повідомив Офіс президента України.

"31 день триває режим "тиші" на Донбасі. На щастя, бойові втрати серед наших військових відсутні. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці - Європи й вашій", - сказав Зеленський під час телефонної розмови.

Президент України висловив сподівання, що ситуація в Білорусі стабілізується.

"Україна ніколи не втручалася й не планує втручатися у вибори будь-якої держави", - наголосив Зеленський. Він також надіється, що воля білоруського народу буде реалізована найближчим часом.

Президент зауважив, що не допустить будь-якого втручання України в американський виборчий процес, і будь-які спроби окремих політиків зробити певні заяви мають чітко виражений провокаційний слід спільних супротивників України та США, інформує Офіс президента.

Також Зеленський відзначив важливість фінансової допомоги від США для підтримання стабільності економіки й державних фінансів України. За матеріалами informator.press