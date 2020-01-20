Зеленский обсудил с главой ОБСЕ расширение мандата миссии

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 января, в Киеве встретился с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Албании и действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой.

Об этом сообщает Офис Президента.

Зеленский отметил, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Он добавил, что на встрече в нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о некоторых изменениях в ОБСЕ будет мониторить ситуацию на Донбассе круглосуточно - Макрон и Меркель по итогам "нормандской" встречи работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдению на украинско-российской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - подчеркнул украинский гарант.

Председатель ОБСЕ согласился, что так миссия может получать более достоверные данные наблюдения, а также подчеркнул, что мониторинговую миссию надо усилить.

Стороны обсудили вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине и отдельно поговорили об экономических отношениях между Украиной и Албанией. В частности, о развитии туристической отрасли и потенциалах товарооборота.

Напомним, ранее ОБСЕ назначила нового спецпредставителя в контактной группе. По материалам ГолосUA