Зеленський: Очікується підписання документа щодо всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі очікується підписання документа щодо всеосяжного і повного припинення вогню на Донбасі з 27 липня, домовленості щодо якого досягнуто у в ТКГ, усіма сторонами "Норманського формату".

Про це він заявив під час підходу до ЗМІ із Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в ході огляду пішохідного мосту через р. Сіверський Донець та ознайомлення з роботою КПВВ "Станиця Луганська", повідомляє Укрінформ.

"Багато в нас професіоналів, які знаходяться в постійних перемовинах у форматі засідання ТКГ, які зараз домовилися щодо дуже серйозного кроку, упевнений, для всієї нашої країни для України для сталого припинення вогню. Зараз очікуємо підписання цього документа всіх сторін Нормандської групи, і вірю в те, що всі сторони підпишуть, а всі - це Україна, Франція, Німеччина, Російська Федерація, і з 27 числа вірю в те, що може наступити та мить, коли буде стале припинення вогню", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, на засіданні ТКГ в середу досягнуто домовленості про повне і загальне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

За час збройної агресії Росії на Донбасі так званий режим "тиші" оголошувався близько 30 разів.