Зеленський оприлюднив три останні питання свого опитування

Трьома останніми питаннями ініційованого Президентом Володимиром Зеленським опитування 25 жовтня є теми щодо скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації медичного канабісу та гарантії Будапештського меморандуму.

Як передає Укрінформ, про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами Президента, трьома фінальними запитаннями з опитування є:

- Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

- Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?

- Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

"Підтримуєш їх? Тоді приходь 25 жовтня на дільницю та дай нам знати твою думку!

А в коментарях під цим відео можеш пропонувати запитання для наступних опитувань. Адже їхнє вирішення залежить саме від тебе", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в ОП уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що, якщо опитування громадян у день місцевих виборців, яке анонсував Президент, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо проводитиметься на вулиці, то не отримає юридичних наслідків.

Голова ВР України Дмитро Разумков поінформував, що ані в бюджеті, ані в змінах до бюджету не передбачено коштів на проведення такого опитування. Також, за його словами, згідно із законодавством подібні опитування, як і екзитполи, можуть відбуватися лише за межами виборчих дільниць.

Першим питанням опитування оголошено: "Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?", другим - "Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?".

За матеріалами Укрінформ.