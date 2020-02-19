Зеленский ознакомился с ходом ремонта Бориспольской больницы

Капитальный ремонт Бориспольской многопрофильной больницы на Киевщине должны завершить к 1 июля, а родильное отделение - к концу года.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время посещения больницы, сообщает пресс-служба главы государства.

Он проверил ход капитального ремонта части помещений больницы, в частности родильного и инфекционного отделений, а также осмотрел уже обновленное детское отделение.

"В июле мы договорились, что эта больница будет сдана за год. Первая часть будет сдана в марте, вторая - в июне, третья - в июле. И останется родильное отделение, которое будет построено к концу года", - сказал Зеленский.

Он также пообещал, что будет проверять выполнение плана.

В свою очередь главный врач КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения" Александр Щур отметил, что после ремонта условия обслуживания пациентов будут значительно улучшены. По его словам, вскоре в обновленных кабинетах заработают эндоскопия, бронхоскопия, ЭКГ и УЗИ, которые сейчас проводятся в неприспособленных помещениях.

Также Президент проверил, как действует государственная программа "Доступные лекарства", а главный врач заверил, что в аптечном пункте на территории больницы пациенты могут получить препараты со скидками и бесплатный инсулин. Зеленский пообещал в текущем году отремонтировать 220 опорных больниц

Кроме того, Президенту продемонстрировали проект реконструкции инфекционного отделения. По словам председателя Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева, средства на ремонт выделены из местных бюджетов.

Вместе с тем в ОП проинформировали, что также идет ремонт родильного отделения, где будут проведены масштабные работы. Заменяется все инженерное оборудование, водопровод, системы отопления и энергоснабжения. Запуск этого отделения планируют к 1 декабря текущего года. По материалам Укринформ.