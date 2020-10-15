Зеленський озвучив друге питання свого опитування 25 жовтня

Президент України Володимир Зеленський оголосив друге питання загальнонаціонального опитування, яке він анонсував на 25 жовтня. Запитання у тому, чи підтримують створення на Донбасі вільної економічної зони.

Відповідне оголошення Глава держави зробив у новому відеозверненні 15 жовтня, передає УНН.

"Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 25 жовтня рішення залежить саме від тебе!" - написав Зеленський, опприлюднивши відповідне відеозвернення.

Напередодні Зеленський оголосив перше питання на опитування 25 жовтня: "Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?".

За матеріалами УНН.