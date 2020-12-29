Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС на два місяці

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду терміном на два місяці.

"Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", - наводить слова Зеленського пресслужба глави держави у вівторок увечері.

Згідно з інформацією, рішення було ухвалено після отримання та опрацювання фахівцями Офісу президента клопотання Офісу генпрокурора, підписаного виконувачем обов'язків генпрокурора, про відсторонення судді КСУ Тупицького від посади терміном на два місяці.

Заступник керівника Офісу глави держави Андрій Смирнов зазначив, що клопотання було скеровано на виконання ст. 154 Кримінального процесуального кодексу, яка передбачає, що посадові особи, призначені президентом України, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює президент.

"Жодних застережень щодо можливості його розгляду та ухвалення відповідних рішень нами не було встановлено", - зазначив він.

"Звичайно, я підтримую рішення президента щодо відсторонення пана Тупицького від посади судді Конституційного Суду. У першу чергу це цілком логічне продовження того процесу, який ми почали в парламенті, коли зібрали 226 підписів народних депутатів під зверненням до КСУ із закликом добровільно піти у відставку, тому що зараз немає суспільної довіри до цієї інституції", - зазначив голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Він також додав, що голові КСУ було повідомлено про підозру від Офісу генпрокурора за статтями, які демонструють конфлікт інтересів.

На переконання фахівців у галузі конституційного права, ні Конституція України, ні закон України про Конституційний Суд не визначають особливої процедури такої процесуальної дії, якою є відсторонення судді КСУ від виконання посадових обов'язків, зауважив представник президента України в КС Федір Веніславський.

"Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. Президент України на виконання Конституції та законів України, згідно з Конституцією, видає укази. Відповідно до статті 154 особа, яку призначив на посаду президент України, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово відсторонена від своєї посади. Тобто президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці", - заявив Веніславський. За матеріалами Інтерфакс-Україна.