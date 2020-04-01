Зеленський підписав закон про соціальні та економічні гарантії під час пандемії

Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" No 540-IX, який парламент ухвалив 30 березня 2020 року", - ідеться в повідомленні.

Документом передбачені додаткові соціальні та економічні гарантії для підтримки громадян і бізнесу в умовах протидії поширенню коронавірусу в Україні. Закон, зокрема, передбачає доплату в розмірі до 300% заробітної плати медикам та іншим працівникам, задіяним у лікуванні хворих на COVID- 19, а працівникам соціального захисту населення, які надають послуги громадянам, котрі перебувають удома, - до 100% заробітної плати.

Крім того, уряд отримує право на період карантину встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення та соціально значущі товари. Закон також передбачає, що операції з увезення в Україну ліків, медичних виробів та обладнання для протидії COVID-19 та їхнє постачання звільняється від сплати ПДВ.

Закон також дасть змогу вирішити питання із забезпеченням антисептиками - встановлено нульовий акциз та спрощено адмінпроцедури виробництва і закупівель спирту для дезінфекторів.

Документом передбачено й виплату допомоги з часткового безробіття працівникам малих і середніх підприємств, для яких будуть збережені робочі місця під час карантину.

Крім того, спрощується оформлення дистанційної роботи - працівники мають право розподіляти робочий час на свій розсуд, а виконання дистанційної роботи не призводить до будь-яких обмежень трудових прав чи зменшення зарплати.

Зазначається, що всі соціальні виплати на період карантину будуть продовжені автоматично - громадянам не потрібно наражати себе на небезпеку та з'являтися у відповідні установи.

Документом також встановлюється заборона підвищувати відсоткові ставки за всіма кредитними договорами. А споживчі кредити, взяті до 2017 року, тимчасово звільняються від штрафів та пені.

Водночас законом вводиться збільшення лімітів для груп платників єдиного податку фізичних осіб - підприємців: перша група - з 300 тис. до 1 млн грн, друга група - з 1,5 млн до 5 млн грн, третя група - з 5 млн до 7 млн грн. За матеріалами Укрінформ.