Зеленський підвищив статус Нацради з питань антикорупційної політики й очолив її

Президент Володимир Зеленський 1 червня затвердив новий склад Національної ради з питань антикорупційної політики, підвищивши її статус. Тепер її головою буде безпосередньо президент, а не профільний заступник Офісу президента, як раніше.

Про це йдеться в указі No207/2020

Також до складу увійшли глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, директор НАБУ Артем Ситник, антикорупційний прокурор Назар Холодницький, глава Антикорупційного агентства Олександр Новиков, генпрокурор Ірина Венедіктова, секретар РНБО Олексій Данілов, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр розвитку громад Олексій Чернишов, голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський та інші топчиновники.

Як і раніше дозволено брати участь у роботі Нацради міжнародним спостерігачам Девіду Бернстайну зі Світового банку, Гарту Віллісу з USAID, Назару Грому з ПРООН, Андрію Кухарук з OECD, Еці Ткашелашвілі з Антикорупційної ініціативи ЄС, Лоуренсу Хелду із SACCI, Стефані Холмс із Посольства США.

Нагадаємо, що Нацрада з питань антикорупційної політики створена у вересні 2015 року. За матеріалами LB.ua