Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский 18 марта подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

Об этом сказано в данных законопроекта No3219 на сайте Рады.

Согласно новому закону, в Украине вводится штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы от 5 до 8 лет, если это нарушение привело к гибели людей. Также на период карантинных мер запрещается начислять пеню за просрочку в оплате услуг ЖКХ или лишать таких услуг за неуплату.

Факт введения карантина по закону является форс-мажорным обстоятельством. В связи с этим работникам компаний и предприятий разрешено уходить в неоплачиваемый отпуск на его период.

Также предусмотрен запрет на отмену действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены).

Данным законом Рада также освободила на 3 месяца от ввозной пошлины и НДС импортные поставки препаратов и медицинских изделий, предназначенных для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, закон предусматривает 200% премии врачам, которые принимают и лечат заболевших коронавирусом пациентов.

Законом также вводится отсрочка подачи деклараций за 2019 год до 1 июня из- за карантина (ранее был срок до 1 апреля).

Закон вступает в силу со дня опубликования и будет действовать в течение 3 месяцев.

Напомним, 17 марта Верховная рада приняла законы, направленные на борьбу с распространением коронавируса в Украине. В тот же день законы подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

На сегодняшний день в Украине зафиксировано 14 случаев коронавируса.

По материалам Слово і Діло.