Зеленський погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками кримськотатарського народу. Глава держави висловив співчуття у зв'язку з Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це повідомляють в Офісі Президента.

"Ми всі розуміємо, що депортація - одна зі страшних трагедій кримськотатарського народу, народу України та нашої землі. Сотні тисяч сімей кримських татар були примусово вигнані зі своєї рідної землі. Вічна пам'ять загиблим", - сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що дуже важливо, аби про цю трагічну сторінку історії знали українські діти. Саме тому освітній проект "Всеукраїнська школа онлайн" сьогодні транслює уроки, присвячені депортації кримських татар.

"Ми хочемо побудувати державу, в якій кожна людина відчуває себе громадянином України. Я хотів би, щоб кожен відчував себе повноцінним громадянином, не забуваючи про історію та про традиції свого народу. Ми хочемо підтримувати вас не тільки на словах, а в діях, на законодавчому рівні", - наголосив Глава держави, звертаючись до представників кримськотатарського народу.

Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят.

Президент наголосив, що представники кримськотатарського народу мають бути представлені на вищому дипломатичному рівні. Тому Глава держави погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

З метою вирішення проблемних питань кримськотатарського народу Володимир Зеленський ініціював створення робочої групи в Офісі Президента, у складі якої будуть кримські татари.

"Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями та дуже швидко рухалися", - сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що за підсумками домовленостей з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Херсонській області буде побудовано 500 квартир для переселенців з Криму. Президент запевнив, що жодних проблем з виділенням землі та будівництвом квартир немає. Голова Херсонської обласної державної адміністрації забезпечить виконання цього доручення. Володимир Зеленський запропонував обговорити в робочій групі деталі щодо виділення житла для кримських татар.

Крім того, у Києві планується побудувати нову велику мечеть. Президент наголосив, що він чекає від кримських татар проект цієї мечеті та готовий підтримати його.

Також на межі Херсонської області та Автономної Республіки Крим буде побудовано великий хаб.

"Щоб ті люди, які тимчасово живуть на тимчасово окупованій території Криму, бачили, як ми ставимося до кримчан, до кримських татар. Щоб вони приїжджали і бачили справді інший вигляд, "вітрину" нашої країни", - сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що робоча група має розглядати не лише правові, а й економічні питання, які турбують кримських татар.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив подяку Президенту за вшанування пам'яті жертв депортації.

"Ми дуже вдячні за те, що сьогодні 76-та річниця вшановується на такому рівні, інсталяції з кримськотатарським прапором на будівлі Кабміну і сьогодні, знаю, будуть на будівлі Офісу Президента. Вдячні за ваші заяви, опубліковані сьогодні, за розпорядження МЗС. Ми дуже сподіваємося, що тема Криму, тема повернення до України та відновлення територіальної цілісності України ніколи не зникатиме з порядку денного керівництва нашої держави", - сказав Мустафа Джемілєв.

Також лідер кримськотатарського народу підтримав рішення Президента про створення робочої групи, яка опікуватиметься проблемами кримських татар. За матеріалами https://np.pl.ua