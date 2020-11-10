Зеленський поговорив телефоном із Меркель

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив ситуацію на Донбасі й попросив допомогти в питанні постачання вакцини від коронавірусу розробки BioNTech і Pfizer

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський розповів Меркель про зменшення втрат з боку підрозділів Об'єднаних сил у порівнянні з минулим роком, що було досягнуто в результаті перемир'я на Донбасі.

"Однак усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно ускладнює просування до миру", - наголосив Зеленський.

Також президент поскаржився німецькому канцлеру на зрив окупантами відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте" в Донецькій та Луганській областях.

Він також привітав прорив при розробці вакцини німецькою фірмою BioNTech і американською Pfizer.

"Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні постачання вакцини від коронавірусу", - зазначив Зеленський.

За матеріалами Еспресо TV