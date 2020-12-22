Зеленський попросив Макрона допомогти Україні з вакциною проти COVID-19

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський побажав президентові Франції якнайшвидшого одужання від коронавірусної хвороби та відновлення сил, а також привітав його з днем народження, який Еммануель Макрон відзначав напередодні.

Зеленський порушив питання щодо сприяння з боку Франції в отриманні Україною ліцензованої вакцини проти COVID-19 якісного виробництва. Лідери домовилися про подальшу координацію зусиль щодо солідарного розподілу сертифікованої вакцини.

Президент України назвав цей крок "жестом справжньої дружби".

"Дякую Еммануелю Макрону за його готовність допомогти пришвидшити вакцину Covid-19. Це жест справжньої дружби", - написав Зеленський.

Голова держави також зазначив, що високо оцінює підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України та її мирних ініціатив.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що масова вакцинація проти COVID-19 країнах Європейського союзу розпочнеться 27 грудня.

Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей. За матеріалами bykvu.com