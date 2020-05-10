Зеленский предупредил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от назначения Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Об этом Глава государства заявил во время брифинга в рамках рабочей поездки на Закарпатье, сообщает корреспондент Укринформа.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - сказал Зеленский.

По его словам, Саакашвили в период президентства в Грузии действительно смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - сказал Зеленский.

"Второй момент - у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми - это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", - отметил Президент Украины.

Также Зеленский сказал, что его интересует помощь Саакашвили по поводу пенсионной реформы, которая необходима в Украине.

"У него немало дел, немало реформ", - заявил Зеленский.