Зеленський прибув із дводенним візитом на Закарпаття

Розпочалася дводенна робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Закарпатської області, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Глава держави проінспектує перебіг реконструкції автомобільного пункту пропуску на державному кордоні та ознайомиться з проєктом відновлення Міжнародного аеропорту "Ужгород", відзначили в ОП.

Також Президент огляне капітальний ремонт медичного закладу та ознайомиться зі станом реалізації Національної програми "Велике будівництво" на Закарпатті.

Володимир Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку Закарпатської області до 2027 року.

Глава держави побуває на місцевому виробництві та проведе зустріч з представниками провідних компаній Закарпаття.

Крім того, запланований огляд Президентом об'єктів культурної сфери та пам'яток архітектури у регіоні, які можуть бути привабливими для туристів.