Зеленський прибув з робочою поїздкою на Сумщину

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Сумській області, де візьме участь у презентації стратегії розвитку області, а також проведе ряд зустрічей. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.

"Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року. Володимир Зеленський також ознайомиться з роботою обласного комунального підприємства "Аеропорт Суми". Крім того, Президент зустрінеться з ветеранами АТО/ООС та представниками галузі культури", - резюмували в ОПУ.