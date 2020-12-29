Зеленський присвоїв звання Героїв України членам екіпажу збитого в Ірані літака "МАУ"

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України з врученням ордена "Золота Зірка" членам екіпажу рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", які загинули внаслідок авіаційної катастрофи 8 січня 2020 року поблизу Тегерана.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ No600/2020 Зеленський підписав 29 грудня.

Зокрема, звання Героя України посмертно присвоєне командирові повітряного судна Володимиру Гапоненку, командирові повітряного судна - пілоту- інструкторові Олексію Наумкіну, другому пілотові Сергію Хоменку, старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову, бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту рано-вранці 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing. За матеріалами Інтерфакс-Україна.