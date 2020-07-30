Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-Байрам

У четвер, 30 липня, президент Володимир Зеленський привітав мусульман, які проживають в Україні, зі святом Курбан-Байрам. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, глава держави наголосив, що це свято наповнює серця вірян милосердям, любов'ю до ближнього, дарує світло надії та справедливості.

"Ми вдячні та високо цінуємо внесок мусульманської спільноти України у збереження та примноження духовного багатства та розмаїття нашого народу, утвердження миру та міжрелігійної злагоди в українському суспільстві", - зазначив президент.

Також Володимир Зеленський побажав мусульманам міцного здоров'я, миру та щедрої долі.

"Нехай цей важливий для вірян час буде сповнений чистими помислами, благодійними справами, почуттями єдності та братерства", - підсумував український гарант.

За матеріалами https://zik.ua