Зеленський приїхав на Закарпаття

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 квітня, приїхав до Закарпатської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Закарпатської області", - повідомили в Офісі.

Глава держави, як очікується, на Закарпатті ознайомиться зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Також Володимир Зеленський спостерігатиме за проведенням ротного тактичного навчання з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, додали в ОПУ.