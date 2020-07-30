Зеленський призначив Кравчука головою делегації в ТКГ щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив першого президента України Леоніда Кравчука головою делегації України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті ОП указі No302/2020.

"Увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі КРАВЧУКА Леоніда Макаровича - Президента України у 1991-1994 роках, визначивши його главою делегації; Вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кучму, увільнивши його від виконання обов'язків глави делегації", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня стало відомо, що експрезидент Леонід Кучма вирішив припинити участь в роботі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Нинішній глава держави Володимир Зеленський зауважив, що він з повагою ставиться до рішення Кучми й подякував йому за роботу на чолі української делегації в ТКГ.

29 липня президент повідомив, що на посаду нового глави делегації України в ТКГ розглядаються кандидатури чинного першого заступника голови української делегації, віцепрем'єр-міністр України Олексія Резнікова, першого президента України Леоніда Кравчука та ще декількох осіб.

Сьогодні, 30 липня стало відомо, що перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі в Мінську.

За матеріалами УНІАН.