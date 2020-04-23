Зеленський призначив очільника ОДА Закарпаття

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Про це повідомляється в указі на сайті глави держави у середу, 22 квітня.

"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

До призначення Олексій Петров очолював Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. З посади він був звільнений 17 квітня.

Нагадаємо, раніше Закарпатську ОДА очолював Ігор Бондаренко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

За матеріалами Тиждень.ua