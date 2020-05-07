Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Колишній президент Грузії, ексголова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі став головою Виконавчого комітету реформ. Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського від 7 травня.

Саакашвілі призначено головою виконкому, а українського підприємця Олександра Ольшанського - його заступником, обох - за згодою.

Керівник комітету реформ та його заступник увійдуть у Національну раду реформ - консультативно-дорадчий орган при президенті з питань стратегічного планування та впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

Згідно з указом Зеленського, Саакашвілі доручають: ініціювати засідання Національної ради реформ і розгляд на таких засіданнях питань з окремих напрямів реформ; забезпечувати виконання завдань, покладених на комітет; представляти комітет у взаємодії з іншими допоміжними органами та службами, створеними президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями; представляти рішення Національної ради реформ органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичних партій, громадських об'єднань та засобів масової інформації; розробляти пропозиції щодо вдосконалення діяльності Національної ради реформ, Виконавчого комітету і представляти їх у встановленому порядку на розгляд главі держави; утворювати робочі групи для розроблення детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу впровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, досягнення цілей реформ, перебігу виконання рішень Національної ради реформ, формувати персональний склад таких робочих груп.

Голова комітету та його заступник працюватимуть на громадських засадах, обох можуть призначити радниками президента, ідеться в указі.

"Щиро вітаю Михайла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе у здійсненні важливих змін у житті країни", - наводить слова Зеленського його пресслужба.

П'ятий президент України Петро Порошенко доручив створити Національну раду реформ та Виконавчий комітет реформ 23 липня 2014 року. До складу виконкому на правах співголів мали ввійти один із заступників глави Адміністрації Президента, один із членів Кабінету Міністрів і голова одного з комітетів Верховної Ради. Реальної діяльності комітет протягом шести років не вів. За матеріалами "Гордон".