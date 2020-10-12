Зеленський про 15 справ проти Порошенка: "Він мене зовсім не цікавить"

Президент Володимир Зеленський вважає, що боротьба із корупцією в Україні рухається у правильному напрямку, тиск на правоохоронні органи з боку влади відсутній, а "недоторканих" олігархів в Україні немає. Таку думку він висловив в інтерв'ю на британському шоу BBC HARDtalk.

Ведучий шоу Стівен Сакур натякнув президентові, що звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки і те, що окремі олігархи почуваються в Країні аж занадто вільно, можуть свідчити про те, що "хрестовий похід Зеленського проти корупції" перетворився на профанацію.

На це голова держави віджартувався, що має у запасі ще три з половиною роки каденції, і впевнений у власних силах та команді.

Сакур парирував, що відставка уряду Гончарука та генпрокурора Рябошапки навряд чи свідчать про те, що Зеленський вірить у своє оточення.

Він також згадав слова відставленого Рябошапки про те, що президент втратив мужність у боротьбі з корупцією. "Чому ви втратили мужність?", - запитав він.

"Я нічого не втрачав. Але одразу сказав: "Ви - професіонал. Ідіть! І якщо через пів року ви не покажете реальні результати, хто б ви не були, навіть якщо ви мої друзі, приятелі... Немає! Немає часу. От і все", - додав Володимир Зеленський.

Його співрозмовник зауважив, що розслідування корупційних справ потребує набагато більше часу, ніж шість місяців. І сам собі Зеленський дав аж 3,5 роки.

Чому за пів року можна досягти лише результатів, корисних для піару, пояснював і головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов у матеріалі "Весна пройшла - посадок немає. І не буде.

"Я розумію, пів року - це дуже мало. Але повинні бути кроки. Бо ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки", - озвучив власне бачення президент, вивівши не передній край боротьби із корупцією не закон, а передвиборчі обіцянки.

За словами Зеленського, якщо Ірина Венедіктова "не виправдає сподівань" до кінця року, на неї чекатиме доля попередника, до звільнення якого вона доклала руку.

Говорячи про те, чому боротьба "проти олігархів" перетворилась виключно на боротьбу проти Порошенка, щодо якого відкрито 15 справ, президент зазначив:

"Я не впливаю на правоохоронні органи. Але я одразу збирав і казав: "Немає своїх і чужих, всі олігархи мають жити за законами. Порошенко - один з цих олігархів. Я не впливаю на життя пана Порошенка, він мене в принципі зовсім не цікавить, що з ним відбувається щодня".

Зеленський, який сам кілька разів порушував закон (у кав'ярні Хмельницького у червні та під час подання декларації за 2019 рік) і уникав покарання, зазначив, що всі мають бути рівні перед законом.

Зокрема, "бізнесмени, що вкрали чи імовірно викрадали гроші" мають постати перед судом. Чи постане перед судом колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський, який вивів з банку близько 150 млн доларів (махінації підтверджено міжнародними аудиторами)?

У Державному бюро розслідувань 80% відкритих проти Порошенка справ вважають безперспективними. Чотири з них довелося закрити за відсутності складу злочину.

Справи проти п'ятого президента України розвалюються не лише через юридичну нікчемність окремих обвинувачень, а й через бажання ЗеКоманди отримати швидкий результат і за будь-яку ціну дати електорату обіцяні "посадки".

Замість кропіткого розслідування справ, де дійсно наявні ознаки корупції, "незалежні" від президента правоохоронці воліють штампувати дедалі більш абсурдні, на кшталт "церковної справи" про надання українській церкві томосу про автокефалію. За матеріалами ZN.UA