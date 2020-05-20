Зеленський про другий президентський термін: "Я подумаю"

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що подумає про можливість балотуватися на другий термін.

"Я подумаю", - сказав він на прес-конференції в середу в Києві, відповідаючи на запитання про те, чи не думає балотуватися на другий термін.

Зеленський вважає, що якщо у нинішнього президента рейтинг 10% або 15% на початку передвиборної кампанії, то він "не має права йти в президенти".

"Тому що це означає одне - суспільство його не підтримує. Я йду на один термін, як я говорив. Робота складна, ніхто спасибі не скаже. Але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що на посаді президента список поставлених ним перед собою і ситуацією в країні завдань збільшився.

"Тому я і кажу, що на весь список справді не буде достатньо одного терміну", - пояснив він. За матеріалами Интерфакс-Україна.