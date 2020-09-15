Зеленський про відносини України та РФ: "Я поки що не знайшов слів, що саме між нами"

Президент України Володимир Зеленський не зміг "підібрати слів" для того, щоб схарактеризувати відносини Росії та України. На думку гаранта, "відносин" у класичному розумінні вже немає, і чи відновляться вони, говорити поки що зарано.

Зараз Зеленський перебуває з робочим візитом в Австрії. На спільній пресконференції із головою Австрійської держави Алєксандром Ван дер Беленом його запитали, які у нього відносини з президентом РФ Володимиром Путіним.

"На жаль, ми втратили це слово ("відносини" - ред.). І втратили значення цього слова між нашими країнами, після того, як Росія анексувала незаконно Крим і почалася війна на сході України", - заявив Зеленський.

Він знову згадав тезу про "братні народи", яку так любить використовувати Росія у своїй антиукраїнській пропаганді, і додав, що відносини між країнами були "прекрасними".

"А сьогодні 14 тисяч загиблих, а сьогодні - немає двох територій нашої незалежної країни. Тому я поки що не знайшов слова про те, що "між нами" ", - уточнив президент воюючої країни.

Зеленський бачить позитив у тому, що "керівництво України та РФ почало говорити". На його думку, це дозволило повернути в Україну 140 політв'язнів і домогтися режиму припинення вогню в Донбасі, який "складніше, ніж ми думали, але він є".

Голова держави жодним словом не згадав про поступки, які Кремль вимагає від України для розблокування нових обмінів та припинення вогню в Донбасі. Йдеться про проведення виборів в ОРДЛО, амністію бойовиків і проведення "спільної інспекції" українських позицій в Донбасі.

"Я вважаю, що це і є початок діалогу. А щодо "відносин" нам, мені здається, ще дуже і дуже рано говорити", - цитує президента "Інтерфакс-Україна.

Обмін утримуваними особами та припинення обстрілів в Донбасі - два емоційних "гачки", на які Кремль ловив і ловить голову Української держави.

Гонитва за "успіхом" і "прогресом" веде Зеленського і його команду до підігрування Москві, втягування України в нав'язуваний російською стороною порядок денний замість пропозиції й просування власної - української.

Кремль таке завзяття Зе-команди напередодні місцевих виборів чудово розуміє і використовує у власних інтересах. Як саме, і про те, чи змусять Єрмак і Козак танцювати під "російську дудку" український парламент, читайте в матеріалах Тетяни Силіної "Жуйка"миру" і "Забута" мелодія для флейти. За матеріалами ZN.UA, Інтерфакс-Україна