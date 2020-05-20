Зеленський про звільнення Нефьодова: він нормальна людина, але на митниці є контрабанда

Президент України Володимир Зеленський вважає, що колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов професійна та гарна людина, проте цього замало, оскільки він не зміг зупинити контрабанду і корупцію. Про це під час пресконференції заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

"Це була позиція міністра фінансів... До речі, з приводу керівника податкової (Сергія Верланова - ред.) і Макса Нефьодова, керівника митниці. Нормальна людина Макс... нормальна. Але на митниці беруть хабарі. Нормальна людина, але є контрабанда. Що ми повинні з вами зробити? Він гарний, симпатичний, професійний - замало. Хоча я пропонував: давай змінимо законодавство на час боротьби з контрабандою, змінимо законодавство так, щоб наші військові, Служба безпеки України, кого хочеш, давай окремі військові загони зробимо, які зайдуть на митницю і зупинять повністю контрабанду: "ні, ми все зробимо самі", - зазначив він.

За його слова, через це бюджет втратив десятки мільярдів гривень.

"Результат який - мінус десятки мільярдів гривень на рік. Де нам брати ці кошти? Нема наповнення бюджету. Так що нам робити з Максом? Хоча я хочу, щоб Макс повернувся, він може працювати й в Офісі Президента, й окремо ввести проекти, які зможе довести до позитивного результату", - додав Зеленський.

Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної митної служби Максима Нефьодова.