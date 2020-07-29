Зеленський прокоментував обстріли на Донбасі під час перемир'я

Президент Володимир Зеленський коментуючи обстріли з боку бойовиків після запровадження режиму припинення вогню на Донбасі, заявив, що українська сторона зробить все можливе для збереження перемир'я.

Про це він сказав під час відвідування "Охматдиту" з нагоди відкриття другої черги нового корпусу.

"Що стосується сталого припинення вогню, це - головний пункт у мінському процесі, не тільки на наших засіданнях в "нормандському процесі"... це просто головний пункт, якщо ми хочемо припинити війну, повернути наші території і людей. Бо без припинення вогню нічого не буде. Чи можемо ми сказати, що ми домовились про припинення вогню - так. Чи можемо сказати, що нема жодних поодиноких пострілів - ні. Вони є, вони існують, тому що це - близько 420 км контактної лінії, і проконтролювати все дуже складно, - сказав Зеленський.

Говорячи про українських військових, він зазначив, що "вони в нас дуже потужні, вони герої, і якщо буде здійснюватись якась річ, серйозна атака, серйозні постріли, які виходять з рамок, про що ми домовились - вони будуть дуже потужно відповідати".

"Ми будемо робити все щоб зберегти перемир'я. ми бачимо, що сьогодні ми це виконуємо 100%. Що стосується тієї сторони - все буде залежить, я впевнений, від Російської Федерації, чи вона зможе так само все контролювати й чи вони зможуть дотримуватись тих домовленостей, які у нас були. Ми побачимо, - додав глава держави.

ОБСЄ зафіксувала понад сто обстрілів на Донбасі з дня угоди про перемир'я. За матеріалами Слово і Діло.