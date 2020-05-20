Зеленський прокоментував справу "плівок Деркача"

Запис нібито розмови п'ятого президента Петра Порошенка та колишнього віце-президента США Джо Байдена, представлений народним депутатом Андрієм Деркачем, може бути "не останнім дзвіночком". Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.

"Про Порошенка і Байдена - так, я чув... Я думаю, це не останній дзвінок, який побачать українці, громадяни. Реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача. Будуть розслідувати. Я знаю, це може бути сприйнято як державна зрада, кваліфікувати цю кримінальну справу", - сказав він.

Водночас Зеленський заявив, що питання стосується компетенції правоохоронців.

Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо "плівок Деркача".